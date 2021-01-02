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    Bursa'da sigara içerek yangını izleyince ceza yedi

    Bir apartman dairesindeki yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, sigara yakarak maskesiz şekilde olayı izleyen şahsa ceza yazıldı.
    • İHA
    • 02.01.2021 - 11:55
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    Bursa'da sigara içerek yangını izleyince ceza yedi

    Dün gece 21.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinden dumanlar yükseldi.

    Doğan G.’ye ait evin mutfak bölümünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların evi sarmasıyla durumu fark eden Doğan G. ve ailesi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen 3 itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

    Bursa'da sigara içerek yangını izleyince ceza yedi VİDEO

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yangın sebebiyle dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Bursa da sigara içerek yangını izleyince ceza yedi #1

    YANGINI SİGARA İÇEREK İZLEDİ

    Yangın sebebiyle onlarca meraklı vatandaş, kısıtlamaya aldırış etmeyerek sokağa çıktı.

    Polis ekipleri meraklı kalabalığı defalarca kez evlerine girmeleri konusunda uyardı ancak E.K., isimli maskesiz bir vatandaş, sigara içerek yangını seyredince polis ekipleri tarafından uyarıldı.

    Bursa da sigara içerek yangını izleyince ceza yedi #2

    CEZA UYGULANDI

    Ekiplerin uyarını dinlemeyen ve tartışan E.K.’ye Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak suçundan 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. Bu anlar ise kameralar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa da sigara içerek yangını izleyince ceza yedi #3

    Bursa da sigara içerek yangını izleyince ceza yedi #4


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