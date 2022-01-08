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    Bursa'da sigara içerken uykuya dalan yaşlı adam, hayatını kaybetti

    60 yaşındaki Sabahattin Tanyeli, yalnız yaşadığı kulübede elinde yanan sigara ile uyuyunca çıkan yangında yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 08.01.2022 - 08:33
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    Bursa'da sigara içerken uykuya dalan yaşlı adam, hayatını kaybetti

    Bursa merkez Yıldırım ilçesine bağlı Davutkadı Mahallesi'nde 2. Işık Sokak'ta bulunan kulübede yalnız yaşayan Sabahattin Tanyeli, elinde yanan sigara ile uykuya daldı.

    ELİNDEN DÜŞEN SİGARA, YANGINI BAŞLATTI

    Bir süre sonra Tanyeli'nin elinden düşen sigara önce yatağı tutuşturdu ardından alevler kulübede bulunan diğer eşyalara sıçrayarak büyüdü. Kulübeden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.

    Bursa da sigara içerken uykuya dalan yaşlı adam, hayatını kaybetti #1

    YANAN YATAĞIN ALTINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Yangını kısa sürede söndürülürken itfaiye ekipleri kulübeye girdiğinde yanan yatağın altında Sabahattin Tanyeli'nin cansız bedenini buldu. Yapılan ilk incelemede, Tanyeli'nin gece yatakta sigara içerken uyuyakaldığı belirlendi. Tanyeli'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Bursa da sigara içerken uykuya dalan yaşlı adam, hayatını kaybetti #2

    DAHA ÖNCE DE SİGARA YÜZÜNDEN YANGIN ÇIKMIŞTI

    Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sabahattin Tanyeli'nin ablası Sabriye Tanyeli ise kardeşinin öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Daha önce aynı yerdeki metruk binada kaldığı ve kardeşinin o binada yaşadığını anlatan Sabriye Tanyeli, binanın yangın nedeniyle yıkılmasının ardından kardeşi için kulübe yaptırdığını söyledi.

    Bursa da sigara içerken uykuya dalan yaşlı adam, hayatını kaybetti #3

    Mahalle sakinlerinden Adem Susam ise, “Koca evi yaka yaka bu hale geldi. Önce evi yaktı, ev yıkılınca ablası ona burayı yapmıştı. En sonunda kendisini de yaktı" dedi.

    Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da sigara içerken uykuya dalan yaşlı adam, hayatını kaybetti #4

    2019 YILINDA ÇIKAN YANGININ ARDINDAN OLAYI ANLATMIŞTI

    Sebahattin Tanyeli'yi, 1 Nisan 2019 tarihinde yine sigara nedeniyle evinde çıkan yangında komşuları kurtarmıştı. Yangın sonucu Tanyeli'nin evi kullanılmaz hale gelmişti. Sabahattin Tanyeli, olayla ilgili, "Burada ben yaşıyorum. İçeride uyuyordum, bir anda koltuk tutuştu. Beni dışarıya çıkarttılar. Yangın sigaramdan dolayı çıktı" şeklinde konuşmuştu.

    Bursa da sigara içerken uykuya dalan yaşlı adam, hayatını kaybetti #5

    Bursa da sigara içerken uykuya dalan yaşlı adam, hayatını kaybetti #6

    Bursa da sigara içerken uykuya dalan yaşlı adam, hayatını kaybetti #7

    Bursa da sigara içerken uykuya dalan yaşlı adam, hayatını kaybetti #8

    Bursa da sigara içerken uykuya dalan yaşlı adam, hayatını kaybetti #9


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