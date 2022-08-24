17 yaşındaki Suriye uyruklu Mecit A., kendisinden sigara isteyen şahıslar tarafından önce dövüldü sonra bıçaklandı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa’da Alanyurt yolu üzerinde yürüyerek evine giden 17 yaşındaki Suriye uyruklu Mecit A., yol üzerinde durduran kimliği belirsiz şahıslar tarafından durduruldu.

Mecit A.’dan sigara isteyen şahıslar, “Sigaram yok.” cevabını alınca darbettikleri genci bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kanlar içinde yerde kaldı

İHA’nın haberine göre, kanlar içinde kalan gence ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Mecit A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'da sigarası yok diye önce dövdüler, sonra bıçakladılar ViDEO