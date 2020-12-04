Bursa'da silahlı 2 zanlı, PTT şubesinden 8 bin liralık soygun yaptı

Bursa'da silahlı 2 zanlı, PTT şubesinden 8 bin liralık soygun yaptı

PTT şubesine gelen 2 zanlı, silah tehdidiyle yaklaşık 8 bin lirayı alarak kaçtı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir PTT şubesine gelen henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi, gişe görevlisine silah doğrultarak kasadaki paraları istedi.

Kasadaki yaklaşık 8 bin lirayı alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

SOYGUNCULAR ARANIYOR

PTT görevlilerinin panik butonuna basması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan PTT çalışanlarının korku dolu anlar yaşadığı soygun anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da silahlı 2 zanlı, PTT şubesinden 8 bin liralık soygun yaptı ViDEO