Alacak verecek nedeniyle tabanca, balta ve sopanın kullanıldığı kavgada, başına Cemil İ. tarafından tabancanın kabzasıyla vurulan Muhammed H. yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek mevzusu nedeniyle ortalık karıştı.

Akşam saatlerinde Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde Cemil İ. (37), yolda karşılaştığı Muhammed H.'den (40) 3 bin 700 dolar olan alacağını faiziyle birlikte 4 bin 300 dolar olarak geri istedi.

Muhammed H., faiz vermeyeceğini söyleyince taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

O anlar kaydedildi

Sopa, balta ve tabancanın kullanıldığı kavga, kameralara saniye saniye yansıdı.

Çevredekiler tarafları ayırmak için büyük çaba sarfetti. Yaşanan arbede sırasında başına tabanca kabzasıyla vurulan Muhammed H. yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammed H., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şüpheli yakalandı

DHA'nın haberine göre; kavganın ardından kaçan Cemil İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da silahlı alacak verecek kavgası kamerada ViDEO





































