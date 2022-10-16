Bursa'da silahlı asker konvoyu trafiği tehlikeye attı

Bir grup gencin düzenlediği asker konvoyunda tehlikeli anlar yaşandı. Seyir halinde giden aracın camından çıkan bir şahıs, etrafa defalarca rastgele ateş açtı. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir grup gencin düzenlediği asker eğlencesi konvoy oluşturarak trafiğe çıktı.

Konvoy grubunda olan gençlerden biri, seyir halinde giderken otomobilin içinden çıkardığı yarı otomatik silah ve tabancayı camdan dışarı çıkararak tehlikeye davetiye çıkardı.

Bursa'da asker konvoyunda ateş ettiler

O anlar cep telefonuyla kaydedildi

Aracın üst camından çıkan genç, bir elinde duman maytap, bir elinde tabanca ve yarı otomatik silahla defalarca ateş etti.

Trafikteki vatandaşları tehlikeye atan gencin görüntüleri, arkasında bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.