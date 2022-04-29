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    Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

    İnegöl ilçesinde Hasan K. (32), kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında vurularak ağır yaralanırken, çıkan kurşunlardan biri yoldan geçen Ramazan U.'nun bacağına isabet etti.
    • 29.04.2022 - 02:47
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    Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

    Bursa'Nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde, işten çıkıp evine gitmekte olan Hasan K., İnegöl Caddesi'ne geldiği sırada, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

    2 kişi yaralandı

    DHA'nın haberine göre; şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlardan ikisi Hasan K.'nın sağ bacağına, biri de bu sırada yoldan geçen Ramazan U.'nun sol bacağına isabet etti. Yaralılar kanlar içinde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Bursa da silahlı saldırı: 2 yaralı #1

    Yaralılardan birinin durumu ağır

    Yaralılar, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunlardan birinin atardamarına isabet ettiği öğrenilen ve durumunun ağır olduğu belirtilen Hasan K., yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Bursa da silahlı saldırı: 2 yaralı #2

    İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Ramazan U.'nun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

     

     

    Bursa da silahlı saldırı: 2 yaralı #3

    Bursa da silahlı saldırı: 2 yaralı #4

    Bursa da silahlı saldırı: 2 yaralı #5


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