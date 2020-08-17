Bursa'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Bursa'da Tuncay A., alışveriş için girdiği markette husumetlisi Hakan A. tarafından pompalı tüfekle yaralanırken, marketin önünde bekleyen 2 genç daha saldırganın hedefi oldu.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi’nde Tuncay A.(27), alışveriş yapmak için Eskiyol Sokak’taki bir markete girdi. Daha önceden aralarında husumet bulunan ve kendisini bir süredir takip eden Hakan A., bu sırada markete girerek pompalı tüfeği Tuncay A.'ya doğrultup ateş etti.

MARKETİN ÖNÜNDEKİ GENÇLERİ DE VURDU

Tuncay A. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalırken, saldırgan Hakan A. ise marketin önünde bekleyen İsmail N. (27) ve Emre A.'yı (26) da pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı. Şüpheli Hakan A. araca binerek olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Tuncay A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, İsmail N. ve Emre A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri marketin içinde ve çevresinde inceleme yaparken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Çevrede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüpheli Hakan A.’yı yakalanması için çalışma başlattı.