Dolar
7.3685
0.1549%
Euro
8.7402
0.3018%
Altın
1939.45
-0.2638%
Borsa
1083.83
0%
G. Altın
459.698
-0.0899%
Bitcoin
87020.54
0.0603%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 20 C

    Bursa'da silahlı saldırı: 3 yaralı

    Bursa'da Tuncay A., alışveriş için girdiği markette husumetlisi Hakan A. tarafından pompalı tüfekle yaralanırken, marketin önünde bekleyen 2 genç daha saldırganın hedefi oldu.
    • DHA
    • 17.08.2020 - 05:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da silahlı saldırı: 3 yaralı

     

    Bursa merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi’nde Tuncay A.(27), alışveriş yapmak için Eskiyol Sokak’taki bir markete girdi. Daha önceden aralarında husumet bulunan ve kendisini bir süredir takip eden Hakan A., bu sırada markete girerek pompalı tüfeği Tuncay A.'ya doğrultup ateş etti.

    MARKETİN ÖNÜNDEKİ GENÇLERİ DE VURDU

    Tuncay A. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalırken, saldırgan Hakan A. ise marketin önünde bekleyen İsmail N. (27) ve Emre A.'yı (26) da pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı. Şüpheli Hakan A. araca binerek olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

    Bursa da silahlı saldırı: 3 yaralı #1

    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    Tedaviye alınan yaralılardan Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Tuncay A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, İsmail N. ve Emre A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Bursa da silahlı saldırı: 3 yaralı #2

    Olay Yeri İnceleme ekipleri marketin içinde ve çevresinde inceleme yaparken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Çevrede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüpheli Hakan A.’yı yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa da silahlı saldırı: 3 yaralı #3

    Bursa da silahlı saldırı: 3 yaralı #4

    Bursa da silahlı saldırı: 3 yaralı #5

    Bursa da silahlı saldırı: 3 yaralı #6

    Bursa da silahlı saldırı: 3 yaralı #7

    Görüş Bildir