Bursa'da silahlı saldırı kanlı bitti: 1 ölü İki kişi arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı saldırıya döndü. Olayda 1 kiş hayatını kaybederken, hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde silah sesleri yükseldi.

Ertaş Gezengilciler (52) ile Erdinç Cedik (41) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyürken taraflar, yanında getirdiği silahla birbirlerine kurşun sıktı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Gezengilciler ve Cedik kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, yakınları ise yaralıları kendi araçlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Ağır yaralanan Ertaş Gezengilciler, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakınları kendinden geçti

Gezengilciler’in yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, Erdinç Cedik’in ise hastanede ameliyata alındığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)