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Bursa'da sınava girdi, kopya düzeneği ile yakalandı
Ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen şüphelinin üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
- 16.04.2022 - 08:58
Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan ehliyet sınavının görevlisi, sınava giren H.F. isimli şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendi.
Şahsı izleyen görevli, üzerine kurulu düzeneği gördü.
Durum polis ekiplerine bildirildi.
Düğme kamera, kulak içi kulaklık ve mikrofonla sınava girdi
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli H.F.'nin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda 2 adet kulak içi kulaklık, 1 adet WiFi cihazı, 1 adet mikrofon düzeneği, 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi.
Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı VİDEO
Cımbızla çıkarıldı
İHA’nın haberine göre şüphelinin kulaklarında bulunan ‘böcek’ cımbız yardımıyla çıkarıldı.
Şüpheli hastanedeki işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.