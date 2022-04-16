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    Bursa'da sınava girdi, kopya düzeneği ile yakalandı

    Ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen şüphelinin üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
    • 16.04.2022 - 08:58
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    Bursa'da sınava girdi, kopya düzeneği ile yakalandı

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan ehliyet sınavının görevlisi, sınava giren H.F. isimli şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendi.

    Şahsı izleyen görevli, üzerine kurulu düzeneği gördü.

    Durum polis ekiplerine bildirildi.

    Düğme kamera, kulak içi kulaklık ve mikrofonla sınava girdi

    Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli H.F.'nin üzerinde arama yaptı.

    Yapılan aramalarda 2 adet kulak içi kulaklık, 1 adet WiFi cihazı, 1 adet mikrofon düzeneği, 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi.

    Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı VİDEO

    Bursa da sınava girdi, kopya düzeneği ile yakalandı #1

    Cımbızla çıkarıldı

    İHA’nın haberine göre şüphelinin kulaklarında bulunan ‘böcek’ cımbız yardımıyla çıkarıldı.

    Şüpheli hastanedeki işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Bursa da sınava girdi, kopya düzeneği ile yakalandı #2

    Bursa da sınava girdi, kopya düzeneği ile yakalandı #3


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