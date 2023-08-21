Bursa'da sirke ruhu içen 3 yaşındaki çocuk rahatsızlandı

İHA
Çocukların tehlikeli merakları hayatlarını riske artıyor...
Onlarca çocuk evde dikkatsizce bırakılan sirke ruhu ve temizlik ürünleriyle kendilerine zarar veriyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 13.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir evde annesinin gözünden ayrıldı.
Suriye uyruklu Sami-Fatma A. çiftinin 3 yaşındaki çocuğu S.A., mutfaktaki buzdolabının kapağını açtı.
Çocuk hastaneye kaldırıldı
Su zannettiği sirke ruhunu içen çocuk fenalaştı. S.A., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki tedavisinin ardından çocuk, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.