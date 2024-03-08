Bursa'da sırra kadem bastı: 50 kişi arıyor 6 Mart'ta öğle saatlerinde ayrılan Mehmet Çakır bir daha eve dönmezken, ailenin ihbarı üzerine AFAD ekipleri koordinesinde arama çalışmaları başladı.

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çakır, 6 Mart'tan beri kayıp...

Öğle saatlerinde ayrılan Mehmet Çakır, bir daha eve dönmedi.

Ailesi telefonla ulaşamayınca, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma öncülüğünde İnegöl Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ekipleri, arama çalışması başlattı.

50 kişi arıyor

Yeniceköy Mahallesi çevresinde dün arama yapan ekipler, bugün göletler mevkiinde ve meskun mahallelerde çalışma yürütüyor.

AFAD koordinesinde jandarma, İnegöl Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ve İHH'dan oluşan 50 kişilik ekip, Esenköy ve Akıncılar mahallelerinde arama yaptı. Ekipler, ihbarlara göre arama alanlarını genişletiyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)