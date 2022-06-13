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    Bursa'da site bahçesinde 1.5 metre boyunda yılan yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir sitenin bahçesinde 1.5 metre uzunluğunda yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
    • 13.06.2022 - 20:25
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    Bursa'da site bahçesinde 1.5 metre boyunda yılan yakalandı

    Bursa'nın Esentepe Mahallesi Alanyurt yolu üzerinde bulunan sitede ikamet eden ailelerin çocukları, bahçede yılan gördü.

    Aileler durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi.

    Doğaya salındı

    Olay yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, yılanı yoğun uğraşlar sonucu yakaladı.

    İHA'nın aktardığına göre file içine alınan yılan ekiplerce şehir merkezi dışındaki doğaya salındı.

    Bursa da site bahçesinde 1.5 metre boyunda yılan yakalandı #1

    Bursa da site bahçesinde 1.5 metre boyunda yılan yakalandı #2

    Bursa da site bahçesinde 1.5 metre boyunda yılan yakalandı #3


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