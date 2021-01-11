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Bursa’da site bekçisi yasak aşka kurban gitti

Bursa’da site bekçisi yasak aşka kurban gitti

Geçtiğimiz perşembe akşamı öldürülen bekçinin, eşi ile ilişkisi olduğu tespit edilen tır şoförü tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.