Bursa'da, site yönetimi zamma karşı çıkan engelli adamı darbetti

Yüzde 140'lık zamma yaptığı itiraz üzerine engelli site sakini Nihat Altılar, site yönetimi tarafından darbedildi. Altılar'ın burnu ve elmacık kemiğinde kırıklar oluştu.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi’nde bulunan 3 bin sakini bulunan bir sitede, site yönetiminin yüzde 140’lık zamma yapacağı iddiaları üzerine engelli Nihat Altılar (57) duruma tepki gösterdi.

Site yöneticisi S.K. tarafından darbedilen Altılar’ın, hem burnunda hem elmacık kemiğinde çok sayışa kırık olduğu belirlendi.

"Öldürmeye teşebbüs etti"

İHA’nın haberine göre; Nihat Altılar’ın, “Yönetimdeki başkan yardımcısı S.K., beni öldürmeye teşebbüs etti. Biz aidatlara yapılacak olan zamma karşı olduğumuz ve röportaj verdiğim için ‘sen benim hakkımda konuşuyormuşsun’ diyerek saldırdı. Öldürmeye teşebbüs etti.” dediği görüntülere ulaşıldı.

“Arkamdan laf yapıyormuş, onun akıbeti iyi olmayacak demiş”

Avukatıyla site aidatlarına yapılacak zammın iptali için görüşmeye gittiğini aktaran Altılar’ın komşusu Kadri İlkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Bugün son derece nahoş bir olayla karşılaştık. Komşumuz Nihat Altılar’ı, site yönetimi yetkilisi ciddi şekilde darbetmiş. Arkadaşın burnu kırılmış ve son derece sıkıntı yaşıyor. Hukuki olarak gereken ne varsa hepsi sırasıyla yapılacak. Yaşadığımız bu olaydan dolayı mağdur olan Nihat Altılar’ın tüm komşular arkasında destekçisiyiz. Geçtiğimiz çarşamba aidat artışıyla ilgili bir toplantı yaptık. Bu toplantıya istinaden Nihat bir röportaj verdi. Onun akabinde yönetici olan arkadaş ‘benim arkamdan laf yapıyormuş, onun akıbeti iyi olmayacak’ demiş dün akşam. Bugün ise bu olay meydana geldi. Yöneticiyi ben uyardım. Senin hakkında söylemleri varsa hukuki olarak hakkını arayabilirsin. Ancak bu durum meydana geldi. Ben de avukatımla yapılacak zamla ilgili toplantıdaydım. Nihat’la böyle bir durum yaşandığını öğrendim ve ona destek için hastaneye geldim. Hiç hoş olmayan bir durum. Gereken yasal mücadeleyi verecek. Komşuma yapılan bu hareketi kınıyorum.”