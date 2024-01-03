Bursa'da şoföre kabusu yaşattı! Durmayınca bıçakladı... İstediği yerde indirilmediğini öne süren yaşı küçük bir yolcu, otobüs şoförü İbrahim Soydan’ı bacağından bıçakladı.

İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi...

Toplu taşımaya binen ve henüz ismi öğrenilemeyen yaşı küçük bir yolcu, istediği yerde indirilmediği gerekçesiyle otobüs şoförü İbrahim Soydan’ı bacağından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zanlı gözaltında

Otobüste bulunan yolcular korku yaşarken sağlık ekipleri, İbrahim Soydan’ı Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kimliği tespit edilen yaşı küçük zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)