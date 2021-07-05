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- Bursa’da sokak köpeği 8 yaşındaki çocuğa saldırdı
Bursa’da sokak köpeği 8 yaşındaki çocuğa saldırdı
8 yaşındaki çocuk başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuğu, bölgede bulunan kağıt toplayıcısı kurtardı.
- İHA
- 05.07.2021 - 11:19
Bursa’nın İznik ilçesinde, Orman İşletme Şefi Kamil Doğan’ın oğlu olan 8 yaşındaki Mehmet Alper Doğan şefliğe gitmek için yolun karşısına geçmek istedi.
O sırada başıboş gezen bir sokak köpeği çocuğa saldırdı.
Çocuğun yardımına bölgede kağıt toplayan bir genç yetişti.
YARA İZİ ÖMÜR BOYU KALACAK
Yüzünden ağır şekilde yaralanan Mehmet Alper Doğan, hastanede tedavi altına alındı.
Çocuğun yüzündeki yara izinin ömür boyu kalacağı ifade edildi.