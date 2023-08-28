Bursa'da sokak köpeği kazaya neden oldu: 3 yaralı İnegöl'de seyir halindeyken bir anda önüne çıkan sokak köpeği nedeniyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

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İHA

Türkiye'nin kapanmayan yarası sokak köpeği terörü...

Çete halinde gezen ve özellikle çocuklara saldıran sokak köpeklerinin vukuatları bitmiyor.

Önlemlerin yetersiz kaldığı sorun nedeniyle onlarca insanımız can verdi, daha fazlası ise hem fiziki hem de travmalar nedeniyle ruh sağlığı yara aldı.

Son sokak köpeği vakası Bursa'da

Köpekler sadece saldırıları ile insanlara zarar vermiyor, aynı zamanda trafik kazalarına da neden oluyor.

Son dönemde sık sık yaşanan olayların sonuncusu Bursa'da gerçekleşti.

Köpek yüzünden takla attı

İnegöl'de Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Süleyman Dursun (30) yönetimindeki otomobil, aracın önüne aniden köpeğin çıkması ile sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç takla atarak ters döndü.

1'i çocuk 3 yaralı

Kazada sürücü ile araçta bulunan Tolga Çalışkan (30) ve Ömür Efe C. (11) yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.