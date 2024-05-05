Bursa'da sokak köpekleri 3 çocuğa saldırdı Bursa'da sokak köpekleri 3 çocuğa saldırdı. Çocuklardan 2'sinin yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Neredeyse her gün bir vatandaşı yaralayan başıboş sokak köpekleriyle ilgili yaşananlara bir yenisi daha eklendi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak’ta bulunan ağaçtan erik toplamaya çalışan 3 çocuğa, 3 köpek saldırdı.

Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yerde kalan çocuğun köpeklerin saldırısına maruz kaldığı görülürken, bir diğer çocuk da ayakta köpeklerden korunmaya çalıştı.

Yine başıboş köpek saldırısı...

Olay yerinde bulunan diğer çocuk ise kaçarak köpeklerin saldırısından kurtuldu.

Çocukların seslerini duyan bir vatandaş da köpekleri kovaladı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 çocuğu hastaneye kaldırdı.

2 çocuk hastaneye kaldırıldı

Polis ise sokak köpeklerini yakalayarak boş bir inşaata bağladı.

Belediye ekiplerine haber veren polisler, köpekleri belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teslim etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)