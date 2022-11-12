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    Bursa'da sokak köpekleri dehşet saçtı: 8 koyun telef oldu

    Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu bir çiftlikteki 8 koyun telef oldu. 13 koyunun da yaralandığı saldırı sonrası, kuduz şüphesi nedeniyle çiftlikteki tüm hayvanlar aşılandı.
    • 12.11.2022 - 14:50
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    Bursa'da sokak köpekleri dehşet saçtı: 8 koyun telef oldu

    Başıboş köpekler, dehşet saçamaya devam ediyor.

    Son dönemde artan sokak köpekleri dehşetine Bursa Mustafakemalpaşa’da bir yenisi daha eklendi.

    Köpeklerin hedefinde bu kez, bir çiftlik vardı.

    Sabah korkunç manzara ile karşılaştı

    Fevzidede Mahallesi Tabakhaneler bölgesinde bulunan Erol Bora’ya ait çiftliğe, gece saatlerinde başıboş sokak köpekleri girdi.

    65 küçükbaş, 32 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliği karıştıran köpeklerin verdiği zarar, gün ağırınca ortaya çıktı.

    Sabah saatlerinde çiftliğe gelen Erol Bora, karşılaştığı korkunç manzara karşısında şoke oldu.

    Bursa da sokak köpekleri dehşet saçtı: 8 koyun telef oldu #1

    8 koyun telef oldu

    Sürü halinde çiftliğe saldırdığı belirtilen köpekler, 8 koyunu telef ederken, 13’ünü de çeşitli yerlerinden yaraladı.

    Sokak köpeklerinin kuduz olmasından şüphelenen çiftlik sahibi, tüm hayvanlara aşı yaptırdı.

    Tarım Müdürlüğü yetkileri ve veterinerlerin çiftlikte incelemeler de bulunduğu olayda, poliste kamera kayıtlarını mercek altına aldı.

    Bursa da sokak köpekleri dehşet saçtı: 8 koyun telef oldu #2

    "Sokaktaki bu başıboş hayvanların kontrol altına alınması gerekiyor"

    Sokak köpeklerinin insanlar ve hayvanlar için giderek tehlikeli bir durum oluşturduğunu söyleyen çiftlik sahibi Bora olaya ilişkin, "Maalesef gece saatlerinde çiftlikteki dama giren başıboş köpekler, koyunlarımıza büyük zarar verdi. Çiftlik çalışanımız sabah durumu bize aktarınca ilgili mercilere başvurumuzu yaptık. Köpekler 8 koyunu telef ederken, 13’ünü de yaraladı. Büyük ihtimalle yaralı hayvanları da kaybedeceğiz.

    Telef olan hayvanlarımızı, belediye kepçeleriyle gömdük. Kuduz korkusu yüzünden de tüm hayvanlarımızı aşılattık. Parayla değer biçilecek bir durum değil ama 60-70 bin TL’lik bir zararımız var. Polis, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Köpeklerin sahipli olup olmadığı öğrenilecek. Sokaktaki bu başıboş hayvanların kontrol altına alınması gerekiyor. Bu konuda yetkilerden hassasiyet bekliyoruz." dedi.

    Bursa da sokak köpekleri dehşet saçtı: 8 koyun telef oldu #3

    Bursa da sokak köpekleri dehşet saçtı: 8 koyun telef oldu #4


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