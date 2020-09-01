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    Bursa'da sokak ortasında 'kan davası' cinayeti

    İşe gitmek için evden çıkan 4 çocuk babası Hamza Kara, tabancayla vurularak öldürüldü.
    • İHA
    • 01.09.2020 - 13:41
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    Bursa'da sokak ortasında 'kan davası' cinayeti

    Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Hamza Kara, işe gitmek için arabasına bindiği sırada, arkadan yaklaşan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kara'nın sırtına 4 mermi isabet etmesi  sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bursa da sokak ortasında kan davası cinayeti #1

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kara ailesinin başka bir aile ile kan davası olduğunu tespit etti.

    Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, husumetli aileden Enes T.'nin (22), Kara'nın evinin yakınlarında olduğunu belirleyerek evinde gözaltına aldı.

    Bursa da sokak ortasında kan davası cinayeti #2

    "AMCAMIN İNTİKAMINI ALDIM"

    Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Enes T, buradaki ifadesinde her şeyi itiraf etti.

    Emniyetteki ifadesinde cinayeti anlatan Enes T., "Hamza Kara'nın babası ve bir yakını, 2 yıl önce amcamı öldürdü. Bu olayı kendime yediremiyordum. 2 yıl boyunca plan yaptım ve Hamza'dan intikamımı almak için uygun zamanı bekledim. Birkaç gün evden çıkış saatlerini takip ettim. Sabah evden kaçta çıkıp işe gittiğini belirledim. Olay anında da arabasına yürüdüğü sırada, arkasından 4 el ateş ettim. Sonra kaçtım. Evime gelip üzerimdeki kıyafetleri değiştirdim" dediği öğrenildi.

    Emniyette işlemleri tamamlanan Enes T., adliyeye sevk edildi.

    Bursa'da sokak ortasında 'kan davası' cinayeti

    Bursa da sokak ortasında kan davası cinayeti #3

    Bursa da sokak ortasında kan davası cinayeti #4

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