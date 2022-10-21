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    Bursa'da sokak ortasında kanlar içerisinde bulunan genç kurtarılamadı

    Orhangazi ilçesindeki yol üzerinde yaralı halde bulunan genç, kimlik tespitinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 21.10.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 16:01
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    Bursa'da sokak ortasında kanlar içerisinde bulunan genç kurtarılamadı

    Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki cadde üzerinde, kanlar içerisinde yerde yatan bir kişi tespit edildi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kişinin 24 yaşındaki Orhan Demir olduğu belirlendi.

    Orhan Demir, ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Vatandaşlar, gencin cadde üzerindeki bir apartmanın beşinci katından yere düşmüş olabileceğini değerlendirirken, şahsın yolun ortasında bulunmasının ise düşme ihtimalini zayıflattığı belirlendi.

    Aynı evde bulunan arkadaşının ifadesi alındı

    Polis ekipleri, Kocaeli’den Orhangazi’ye geldiği belirlenen Orhan Demir'le cadde üzerindeki bir apartmanın beşinci katında aynı evde olduğu belirlenen 15 yaşlarındaki yabancı uyruklu kişiyi, ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

    Bursa'da sokak ortasında kanlar içerisinde bulundu VİDEO

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Öte yandan, ağır yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Demir, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Genç adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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    Bursa da sokak ortasında kanlar içerisinde bulunan genç kurtarılamadı #5


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