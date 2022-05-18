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Bursa'da sokak ortasında kavga
Üç kişi arasında çıkan 'yan bakma' kavgasında acımasızca dövülen yaralı şahıs, tedavi olmayı kabul etmedi.Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 18.05.2022 - 09:49
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde yan bakma meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan birinin arkadaşları da gelince ortalık meydan muharebesine döndü.
1 kişi acımasızca dövüldü
İHA'nın haberine göre; 3 kişi, tartıştıkları 1 kişiyi acımasızca dövdü. Kavgayı görenler ise durumu polis ekiplerine bildirdi.
Tedavi olmayı kabul etmedi
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sona erdirmeye çalışırken, yaralanan kişi tedavi olmayı kabul etmedi.