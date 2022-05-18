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    Bursa'da sokak ortasında kavga

    Üç kişi arasında çıkan 'yan bakma' kavgasında acımasızca dövülen yaralı şahıs, tedavi olmayı kabul etmedi.Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 18.05.2022 - 09:49
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    Bursa'da sokak ortasında kavga

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde yan bakma meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan birinin arkadaşları da gelince ortalık meydan muharebesine döndü.

    1 kişi acımasızca dövüldü

    İHA'nın haberine göre; 3 kişi, tartıştıkları 1 kişiyi acımasızca dövdü. Kavgayı görenler ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Tedavi olmayı kabul etmedi

    Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sona erdirmeye çalışırken, yaralanan kişi tedavi olmayı kabul etmedi.

    Bursa da sokak ortasında kavga #1

    Bursa da sokak ortasında kavga #2

    Bursa da sokak ortasında kavga #3


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