Bursa'da sokak ortasında silahlı çatışma

Cadde ortasında pompalı tüfekle birbirlerine pompalı tüfekle ateş eden 2 husumetli, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova mahallesinde meydana gelen olayda husumetleri olan Gökhan Ş.(37) ve Cemal B. (61) sokak ortasında karşı karşıya geldiler.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİLER

Şahıslar, yanlarında getirdikleri tabanca ve pompalı tüfekle birbirlerine ateş ettiler.

Silahlı çatışmada yaralanan olmazken, şahıslar bölgeden hızlıca uzaklaştılar. O sırada çevrede bulunanlar panikle hemen polis ekiplerine haber verdiler.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ise soruşturma başlatıldı.

KURŞUNLARDAN BİRİ İŞ YERİNE İSABET ETTİ

Husumetli 2 tarafın kullandıkları tabancadan çıkan kurşunlar iş yerine de isabet etti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Gökhan Ş.(37) ve Cemal B. (61) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gökhan Ş.’nın ise Emniyet Müdürlüğü'nde 57 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.