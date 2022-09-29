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Bursa'da sokakta bekleyen gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da sokakta bekleyen gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa Yenişehir'de bir kişi, sokakta bekleyen 4 kişilik gruba tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Ekrem T. yaşamını yitirirken, diğer 3 kişi ağır yaralandı.