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    Bursa'da sokakta bekleyen gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

    Bursa Yenişehir'de bir kişi, sokakta bekleyen 4 kişilik gruba tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Ekrem T. yaşamını yitirirken, diğer 3 kişi ağır yaralandı.
    • 29.09.2022 - 00:26
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    Bursa'da sokakta bekleyen gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

    Ssaat 19.30 sıralarında Bursa'nın Yenişehir ilçesi Çayır Mahallesi, Hürriyet Sokak’ta meydana gelen olayda Halil G., sokak üzerinde bekleyen Ekrem T. ile yanında bulunan M.K., S.K., M.K.'ya bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açtı.

    Mermilerin isabet ettiği 4 kişi kanlar içerisinde kalırken, şüpheli Halil G. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    1 kişi hayatını kaybetti

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ekrem T.'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Bursa Yüksel İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan M.K., S.K., M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Yakalanan şüpheli gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, bölgede geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin kaçış güzergahını belirleyen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Halil G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

    Öte yandan, olayların büyüme ihtimaline karşı ilçeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Şüpheli Halil G.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

    Bursa da sokakta bekleyen gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı #1


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