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    Bursa'da sokakta buldukları ilaçları içen ikizler hastaneye kaldırıldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta buldukları ilaçları şeker zannedip yutan ikiz kardeşler hastanelik oldu.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 18:45
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    Bursa'da sokakta buldukları ilaçları içen ikizler hastaneye kaldırıldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Huzur mahallesi 17. Sokakta meydana gelen olayda İkiz kardeşler Mizgin ve Ecrin D.(4), sokakta oyun oynamaya başladı.

    Çöpün yanındaki hapları gören ikizler, kutulardaki hapları şeker zannedip yuttu.

    SOKAKTA BULDUKLARI HAPLARI ŞEKER ZANNETTİLER

    Kısa süre sonra fenalaşan çocuklar, aileleri tarafından özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

    Sağlık durumları ciddiyetini koruyan ikizler Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

    Bursa da sokakta buldukları ilaçları içen ikizler hastaneye kaldırıldı #1

    Bursa da sokakta buldukları ilaçları içen ikizler hastaneye kaldırıldı #2

    Bursa da sokakta buldukları ilaçları içen ikizler hastaneye kaldırıldı #3

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