Bursa İnegöl'de meydana gelen olayda yolda hareketsiz bulunan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saat 22.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta yürüyen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan bir şahıs gördü ve durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan ve kimliğinin Telat Akrenoğlu (53) olduğu tespit edilen şahsı ambulansla alıp kalp masajı yaptı.

Hastaneye kaldırılan Akrenoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölüm nedeni araştırılıyor

Şahsın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da sokakta hareketsiz bulunan adam, kurtarılamadı VİDEO