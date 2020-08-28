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- Bursa'da sokakta oynayan çocukları dövüp, bıçakla kovaladılar
Bursa'da sokakta oynayan çocukları dövüp, bıçakla kovaladılar
- DHA
- 28.08.2020 - 16:50
- Güncelleme : 28.08.2020 - 16:50
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Baruthane Mahallesi’nde yaşayan R.C., C.C. ve C.C. isimli kardeşler, sokakta top oynayan 15 ve 16 yaşındaki 2 kardeşi, gürültü yaptıkları iddiası ile darbetti.
BIÇAKLA ÇOCUKLARI KOVALADI
R.C., daha sonra elindeki bıçakla 2 çocuğu kovalamaya başladı. Korkan kardeşler ise koşarak sokaktan ayrıldı.
Yaşanan o anlar da mahalledeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
Bursa'da sokakta oynayan çocukları dövüp, bıçakla kovaladılar
3 KARDEŞ YAKALANDI
Görüntüler sosyal medyada paylaşılıp, izlenince tepki topladı.
Bunun üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, R.C., C.C. ve C.C.'yi evlerinde gözaltına aldı.
'KORKUTMAK İSTEDİK'
Şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadelerinde; topun cama geldiğini, seslerden rahatsız olduklarını, birkaç defa uyarıp, kızdıklarını ve çocuklar dinlemeyince korkutmak için sokağa indiklerini öne sürdüğü öğrenildi.
SERBEST KALDILAR
R.C., C.C. ve C.C., haklarında 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'tehdit’ suçlarından işlem yapılarak, savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.