Gürültü yaptıkları gerekçesi ile iki kardeşe sokak ortasında şiddet uygulayan ve gözaltına alınan 3 şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Baruthane Mahallesi’nde yaşayan R.C., C.C. ve C.C. isimli kardeşler, sokakta top oynayan 15 ve 16 yaşındaki 2 kardeşi, gürültü yaptıkları iddiası ile darbetti.

BIÇAKLA ÇOCUKLARI KOVALADI

R.C., daha sonra elindeki bıçakla 2 çocuğu kovalamaya başladı. Korkan kardeşler ise koşarak sokaktan ayrıldı.

Yaşanan o anlar da mahalledeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Bursa'da sokakta oynayan çocukları dövüp, bıçakla kovaladılar

3 KARDEŞ YAKALANDI

Görüntüler sosyal medyada paylaşılıp, izlenince tepki topladı.

Bunun üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, R.C., C.C. ve C.C.'yi evlerinde gözaltına aldı.

'KORKUTMAK İSTEDİK'

Şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadelerinde; topun cama geldiğini, seslerden rahatsız olduklarını, birkaç defa uyarıp, kızdıklarını ve çocuklar dinlemeyince korkutmak için sokağa indiklerini öne sürdüğü öğrenildi.

SERBEST KALDILAR

R.C., C.C. ve C.C., haklarında 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'tehdit’ suçlarından işlem yapılarak, savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.