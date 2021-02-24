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- Bursa'da sopalı kavga kamerada
Bursa'da sopalı kavga kamerada
Sokak ortasında kavgaya tutuşan 5 kişinin sopalarla birbirlerine saldırdığı anlar, çevredekiler tarafından görüntülendi.
- DHA
- 24.02.2021 - 18:27
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Namazgah Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
SOPALARLA SALDIRDILAR
Öfkeli şahıslar birbirlerini sopalarla darbederken, o anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kavgaya karışan 5 kişinin, birbirlerine sopaların yanı sıra tekme tokat vurduğu da görüldü.
Bursa'da sopalı kavga kamerada