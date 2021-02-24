Euro
8.7741
1.59%
Dolar
7.231
1.77%
Altın
415.7
0.77%
Borsa
1.486
-2.09%
Bitcoin
356.847
2.47%
EXEN Coin
16.78
-1.29%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Bursa'da sopalı kavga kamerada

    Sokak ortasında kavgaya tutuşan 5 kişinin sopalarla birbirlerine saldırdığı anlar, çevredekiler tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 24.02.2021 - 18:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da sopalı kavga kamerada

    Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Namazgah Mahallesi'nde, iki grup arasında  bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    SOPALARLA SALDIRDILAR

    Öfkeli şahıslar birbirlerini sopalarla darbederken, o anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kavgaya karışan 5 kişinin, birbirlerine sopaların yanı sıra tekme  tokat vurduğu da görüldü.

    Bursa'da sopalı kavga kamerada

    Bursa da sopalı kavga kamerada #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir