Sokak ortasında kavgaya tutuşan 5 kişinin sopalarla birbirlerine saldırdığı anlar, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Namazgah Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Öfkeli şahıslar birbirlerini sopalarla darbederken, o anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kavgaya karışan 5 kişinin, birbirlerine sopaların yanı sıra tekme tokat vurduğu da görüldü.

Bursa'da sopalı kavga kamerada