Bursa'da sosyal medya tartışmasında 14 yaşındaki çocuğu hastanelik eden 2 kişi tutuklandı İnegöl ilçesinde sosyal medyadan tartıştıkları H.K.'yı sokak ortasında tekme- tokat döverek hastanelik ederek kalbinin durmasına neden olan Yusuf G. ve arkadaşı Seyfi E. tutuklandı.

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DHA

Geçen 17 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi, İstiklal Caddesi’nde, H.K.(14) ile Yusuf G.(16) arasında sosyal medyada başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.

Tekme ve yumruklarla hastanelik ettiler

İstiklal Caddesi’nde buluşan H.K. ile Yusuf G. ve arkadaşı Seyfi E.(17) arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu kavgaya dönüştü. Yusuf G. ve Seyfi E.'nin tekme ve yumruklarla darbettiği H.K. kanlar içinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı gencin duran kalbi çalıştırıldı

Sağlık ekiplerince ilk kontrollerinde kalbi durduğu belirlenen H.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi tekrar çalıştırılan H.K., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan H.K.’nın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan Yusuf G. ile Seyfi E.'nin, H.K.'yı sokakta tekme- tokat dövdüğü o anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Yusuf G. ve Seyfi E.’nin, düşen H.K.'nın başını tekmelediği ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

2 saldırgan da tutuklandı

Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan Seyfi E. ve Yusuf G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)