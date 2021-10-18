Bursa'da sosyal medyadaki algıdan etkilenip aşı olmadı, ölümden döndü

Sosyal medyada, koronavirüs aşılarına yönelik yapılan algıların etkisinde kalarak aşı olmayan ve hamile eşine de aşı yaptırmayan Seval Garip, koronavirüse yakalanıp yoğun bakımda tedavi gördü.

Bursa’da ikamet eden Seval Garip (38), sosyal medyada koronavirüs aşılarına yönelik yapılan algıların etkisinde kalıp aşı olmayı reddetti.

Geçen hafta, rahatsızlanarak Mudanya Devlet Hastanesi’nde koronavirüs testi yaptıran Garip’in testi pozitif çıktı.

Durumu ağırlaşan Garip, 1 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya çıktı.

Evli ve bir çocuk babası olan Garip, 5 aylık hamile eşine de aşı yaptırmadığını belirterek büyük pişmanlık duyduğunu belirtti. Seval Garip, yaşadığı süreci şu ifadeler ile anlattı:

“Evde bir süre kaldıktan sonra Mudanya Devlet Hastanesi’ne geldim. Normal serviste birkaç gün yattıktan sonra fenalaştım ve yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımda insanlarla nasıl ilgilenildiğini, hastalara şefkatle yaklaşıldığını izah edemem. Hepsine çok minnettarım.

“HASTALIĞI DERİNDEN YAŞADIKTAN SONRA DÜŞÜNCELERİN ÖNEMİ OLMUYOR”

Sosyal medya ve farklı mecralarda aşının sonrasındaki dönemde yan etkileri ve insana zarar vereceği yönündeki düşüncelerim oluştu. Tabii insanın bu hastalığı derinden yaşadıktan sonra düşüncelerin bir önemi kalmıyor. Aşının yan etkisi varsa, şu ana kadar kullandığım ilaçlar o aşının yüz katıdır. Ben herkesi şiddetle aşılarını olmaya davet ediyorum.





“BİR CESET GİBİ OLUYORSUNUZ”

Nefes almakta zorlanmak değil, adeta nefes alamıyorsunuz. Buna mukabil takatiniz kalmıyor. Bir ceset gibi oluyorsunuz. Yoğun bakımdaki cihazlar, ilgi alaka olmasa insan sanırım hayatta kalamaz. Eşim 5 aylık hamile. Onlar da pozitif oldular. Eşimin aşıyı doğumdan sonra olmasını telkin etmiştim. Bunun için de çok pişman oldum. Kimse aşıyı ihmal etmesin."





“YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIMIZIN ÇOĞU HEM GENÇ HEM AŞISIZLAR”

Mudanya Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Burçin Mercangöz de hastanın durumunu değerlendirdi. Herkesin aşı olması gerektiğini bir kez daha altını çizen Mercangöz, şu sözleri kullandı:

“Seval Bey 38 yaşında genç bir hastamız. Zorlu bir yoğun bakım tedavisinin ardından servise çıkardık. Hastamız yoğun bakıma yattığı andan itibaren aşı olmadığına dair pişmanlığını sürekli dile getirdi. Şu an yoğun bakımdaki hastalarımızın çoğu hem genç hem de aşısızlar. Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Seval beyin kafasını karıştıran bu bilgi kirliliği olmuş. Biz de sevdiklerimizi gözü yaşlı arkada bırakmak istemiyorsak aşısı olan bu hastalığa karşı hepimiz aşımızı olalım.

“NE KADAR GENÇ OLURSANIZ OLUN TEDAVİ SÜRECİ BİRAZ UZUN”

Yoğun bakım süreci yaklaşık bir hafta sürdü. Solunum sıkıntısı çoktu ama tedaviye genç olmasının da etkisiyle olumlu cevap verdi. Bugün de iyi olması üzerine servise çıkartıldı. Bundan sonra hastanede ne kadar kalacağını bilemiyoruz. Covid hemen öyle tedavi edilecek ve normale dönüşün hızla sağlanabileceği bir hastalık değil. Ne kadar genç olursanız olun tedavi süreci de biraz uzun.”