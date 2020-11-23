Bursa'da su borusu patlayınca yol çöktü

Su şebekesine ait borunun patlamasının ardından yol ortasında 5 metrelik çukur oluştu. Trafiğe kapatılan yolda çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Orhanbey Caddesi’nde su şebekesine ait borusu patladı.

5 metrelik çukurun oluştuğu bölgeye, polis ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, Orhangazi Belediyesi ve BUSKI ekipleri suyun patlağı ve çökmenin meydana geldiği alanda çalışma başlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Su borusundan çıkan sular gölet oluştururken, bir saatlik çalışma sonrası su boruları yenilendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



