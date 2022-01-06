Euro
15.6934
1.48%
Dolar
13.8432
1.28%
Altın
796.3000
0.18%
Borsa
2,014.26
0.45%
Bitcoin
600.206
-4.91%
BTXN Coin
32.41
-3.88%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Bursa'da su sandığı sıvı yapıştırıcı hastanelik etti

    İçi sıvı yapıştırıcı dolu şişeyi su sanarak kazara içeren mobilya işçisi, fenalaşarak hastaneye yatırıldı.
    • İHA
    • 06.01.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 17:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da su sandığı sıvı yapıştırıcı hastanelik etti

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki mobilya fabrikasında çalışan 43 yaşındaki Tunay E., ölümden döndü.

    Susayan Tunay E., yanlışlıkla su şişesindeki sıvı yapıştırıcıyı içti.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Fenalaşan şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tunay E., burada tedavi altına alındı.

    Jandarma olayla alakalı soruşturma başlattı.

    Bursa da su sandığı sıvı yapıştırıcı hastanelik etti #1


    Görüş Bildir