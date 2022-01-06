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- Bursa'da su sandığı sıvı yapıştırıcı hastanelik etti
Bursa'da su sandığı sıvı yapıştırıcı hastanelik etti
İçi sıvı yapıştırıcı dolu şişeyi su sanarak kazara içeren mobilya işçisi, fenalaşarak hastaneye yatırıldı.
- İHA
- 06.01.2022 - 17:03
- Güncelleme : 06.01.2022 - 17:17
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki mobilya fabrikasında çalışan 43 yaşındaki Tunay E., ölümden döndü.
Susayan Tunay E., yanlışlıkla su şişesindeki sıvı yapıştırıcıyı içti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Fenalaşan şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tunay E., burada tedavi altına alındı.
Jandarma olayla alakalı soruşturma başlattı.