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- Bursa'da suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi ağladı
Bursa'da suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi ağladı
İnegöl'de inşaattan demir çaldığı belirtilen şüpheli suçüstü yakalanınca polise, "Ben yapmadım" diyerek gözyaşı döktü.
- DHA
- 19.06.2021 - 05:33
Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes bulvarında bulunan inşaat halindeki bir binaya çalıştığı işyerinden izinsiz aldığı kamyonetle gelen Ender Ç. (29), buradaki demirleri kamyonete yükleyerek kaçtı.
Şüphelinin demirleri bir yere bıraktıktan sonra tekrar inşaata geldiğini gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.
YAKALANINCA AĞLADI
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi binada suçüstü yakaladı.
Kelepçe takılan Ender Ç., polislere, "Ben yapmadım" diyerek ağladı. Polis tarafından sakinleştirilen şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat çıktı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.