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    Bursa'da suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi ağladı

    İnegöl'de inşaattan demir çaldığı belirtilen şüpheli suçüstü yakalanınca polise, "Ben yapmadım" diyerek gözyaşı döktü.
    • DHA
    • 19.06.2021 - 05:33
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    Bursa'da suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi ağladı

    Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes bulvarında bulunan inşaat halindeki bir binaya çalıştığı işyerinden izinsiz aldığı kamyonetle gelen Ender Ç. (29), buradaki demirleri kamyonete yükleyerek kaçtı.

    Şüphelinin demirleri bir yere bıraktıktan sonra tekrar inşaata geldiğini gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

    YAKALANINCA AĞLADI

    Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi binada suçüstü yakaladı.

    Kelepçe takılan Ender Ç., polislere, "Ben yapmadım" diyerek ağladı. Polis tarafından sakinleştirilen şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat çıktı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Bursa da suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi ağladı #4

    Bursa da suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi ağladı #5

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