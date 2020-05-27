Bursa'da şüphelinin iç çamaşırında uyuşturucu bulundu

Gemlik ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 3 kişiden birinin, iç çamaşırından uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Bursa'nın Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, dün şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.

Aracın durdurulmasının ardından içindeki 3 kişinin, izin belgesinin olmadığı belirlendi.

KISITLAMA CEZASI KESİLDİ

R.H., R.Ö. ve İ.T.'ye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 TL para cezası kesildi. Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramalarda ise 40 gram satışa hazır metamfetamin ele geçirildi.

İÇ ÇAMAŞIRINDAN ÇIKTI

Uyuşturucunun bir kısmının, R.H.'nin iç çamaşırında bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınıp işlemleri sonrası Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.