Bursa'da Suriye uyruklu gence otomobil çarptı

Gencin savrularak metrelerce sürüklendiği kaza, güvenlik kamerasına yansırken; bu sırada yoldan geçen baba, yerde yatan kişinin oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin’in (18) kasksız olarak kullandığı elektrikli bisiklete, Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde 16 PJ 995 plakalı Tuncay Kel (49) yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Ahmet El Hüseyin, başına aldığı darbeyle ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası yerde yatan yaralının oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu İZLE

BABANIN GÖZYAŞLARI

Bu sırada yoldan geçen Abdul El Hüseyin, yerde yatan kişinin oğlu olduğunu görünce şoke oldu.

Oğlunun yanına koşan Hüseyin, gözyaşlarına hakim olamadı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet El Hüseyin’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.