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- Bursa'da tramvaya asılan Suriyeli çocuklar kamerada
Bursa'da tramvaya asılan Suriyeli çocuklar kamerada
Bursa’da, Kent Meydanı-Heykel arasında çalışan tramvaya asılarak seyahat eden 3 Suriyeli çocuk kameralara yansıdı.
- İHA
- 04.11.2020 - 09:49
- Güncelleme : 04.11.2020 - 10:09
Bursada ipek böceği olarak bilinen T2 tramvayının arkasına takılan 8-10 yaşlarındaki 3 Suriyeli çocuk yürekleri ağızlara getirdi.
Küçük çocuklar düşme pahasına tramvayın arka kısmına tutunup yolculuk etti.
Yoldan geçen otomobillere ve vatandaşlara aldırış etmeyen çocuklar korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.
TRAFİK YAVAŞLAYINCA ATLADILAR
O sırada oradan geçen bir araç sürücüsü tehlikeli anları cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına aldı.
Ölüme davetiye çıkaran çocuklar trafiğin yavaşlamasıyla tramvaydan atlayarak gözden kayboldu.