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    Bursa'da tramvaya asılan Suriyeli çocuklar kamerada

    Bursa’da, Kent Meydanı-Heykel arasında çalışan tramvaya asılarak seyahat eden 3 Suriyeli çocuk kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 04.11.2020 - 09:49
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 10:09
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    Bursa'da tramvaya asılan Suriyeli çocuklar kamerada

    Bursada ipek böceği olarak bilinen T2 tramvayının arkasına takılan 8-10 yaşlarındaki 3 Suriyeli çocuk yürekleri ağızlara getirdi.

    Küçük çocuklar düşme pahasına tramvayın arka kısmına tutunup yolculuk etti.

    Yoldan geçen otomobillere ve vatandaşlara aldırış etmeyen çocuklar korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

    TRAFİK YAVAŞLAYINCA ATLADILAR

    O sırada oradan geçen bir araç sürücüsü tehlikeli anları cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına aldı.

    Ölüme davetiye çıkaran çocuklar trafiğin yavaşlamasıyla tramvaydan atlayarak gözden kayboldu.

    Bursa da tramvaya asılan Suriyeli çocuklar kamerada #1

    Bursa da tramvaya asılan Suriyeli çocuklar kamerada #2

    Bursa da tramvaya asılan Suriyeli çocuklar kamerada #3

    Bursa da tramvaya asılan Suriyeli çocuklar kamerada #4

    Bursa da tramvaya asılan Suriyeli çocuklar kamerada #5

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