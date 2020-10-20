Bursa'da Suriyeli genci darbederek öldüren şahsın iddianamesi hazırlandı

Pazarda çıkan kavgada, 3 kardeşiyle birlikte 17 yaşındaki Suriyeli Hamza Acan'ı darbederek öldüren şahıs için iddianame hazırlandı. Şahsın, 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan müebbet hapsi istendi.

15 Temmuz günü, Bursa'nın Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Hekimler Sokak'taki pazar yerinde 17 yaşındaki Suriye uyruklu pazarcı Hamza Acan ile başka bir pazarcı Murat S. arasında tartışma çıktı.

Tartışma, Murat S.'nin kardeşleri İ.S. ve Ramazan S. ile ağabeyi Mustafa S.'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

4 kardeş, Hamza Acan'ı darbetti. Yere düşen Acan başını yere vururken, kavgayı çevredekiler araya girerek, sonlandırdı.

SURİYELİ GENÇ, HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hamza Acan, kurtarılamadı.

4 KARDEŞ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan Murat S. (15), İ.S. (13), Ramazan S. (17) ve Mustafa S. (22) sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

18 YAŞINDAN BÜYÜK OLANIN DOSYASI AYRILDI

Savcılık, yaşları 18'den küçük 3 kardeş hakkında Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Yaşı 18'den büyük olan Mustafa S.'nin dosyası ise ayrıldı.

KADINA KABA DAVRANDIĞI İÇİN UYARMIŞTI

Mustafa S. hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede, Murat S.'nin (15) tezgahına gelen kimliği belirsiz Suriyeli bir kadına "Almıyorsan çek git" dediği, Hamza Acan'ın (17) da Murat S.'ye "Neden bu şekilde davranıyorsun?" diyerek tepki gösterdiği, bu nedenle ikili arasında kavga çıktığı anlatıldı.

Kavga sırasında Murat S.'nin Acan'a yumruk attığı, Acan'ın da eline geçirdiği boş plastik sebze kasasını fırlattığı kaydedildi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, ifadesinde Suriyeli gence vurmadığını öne sürerek, suçlamaları reddettiği bildirilen tutuklu sanık Mustafa S. (22) hakkında ‘Çocuğu kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.









