Bursa’da Suriyeli iki genç kız, ortadan kayboldu

Ailesi ile birlikte yaşayan Suriyeli iki genç kız, sırra kadem bastı. Gözü yaşlı aile, kızlarının hayatından endişe ediyor.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde ikamet eden Suriyeli ailenin iki kızı aniden ortadan kayboldu.

Öğle saatlerinde evden çıkan veya kaçırılan 17 yaşındaki Hamide Salih ve 11 yaşındaki kız kardeşi Hatice Salih, sırra kadem bastı.

HİÇBİR İZ YOK

Aileleri, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan kızlarını her yerde aramalarına rağmen bulamadı.

Geride hiçbir not ve iz bırakmayan iki kız kardeşin gözü yaşlı çaresiz ailesi, polise müracaat etti.

“EVDEN Mİ KAÇTILAR, YOKSA KAÇIRILDILAR MI”

Amca Hasan Salih, yeğenlerinin hayatından endişe ettiklerini belirterek, “11 yaşındaki yeğenim Hatice ve 17 yaşındaki ablası Hamide aniden ortadan kayboldular. Her yerde aradık, ancak bulamadık. Daha sonra polise gittik. Fakat hâlâ kendilerinden bir haber yok. Evden mi kaçtılar, yoksa kaçırıldılar mı bilmiyoruz. Her yerde onları arıyoruz. Hayatlarından endişeliyiz. Yetkililerden ve kızlarımızı görenlerden rica ediyoruz. Lütfen bize yardımcı olun.” ifadelerini kullandı.

GÖRENLERİN ARAMASINI İSTEDİ

Amca Hasan Salih, genç kızları görenlerin 0535-029-61-97 numaralı telefona bildirmelerini istedi.