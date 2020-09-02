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    Bursa’da Suriyeli iki grup birbirine girdi: 4 ağır yaralı

    7 kişilik Suriye uyruklu bir grup bir başka Suriyeli gruba taşlı sopalı saldırı düzenledi. Büyük odunların kullanıldığı kavgada 4 Suriyeli, başlarına aldıkları darbelerle ağır yaralandı.
    • İHA
    • 02.09.2020 - 13:28
    • Güncelleme : 02.09.2020 - 13:28
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    Bursa’da Suriyeli iki grup birbirine girdi: 4 ağır yaralı

    Bursa’nın Orhangazi ilçesi Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde çalıştıkları ileri sürülen 7 kişilik Suriye uyruklu şahıs ile Orhangazi’ye ilçe dışından geldikleri ileri sürülen 4 kişi arasında tartışma çıktı.

    Saat 23.00 sıralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 7 kişilik grup, 4 kişilik gruba sopalarla saldırdı.

    Bursa’da Suriyeli iki grup birbirine girdi: 4 ağır yaralı VİDEO

    JANDARMA YARALILARI BULDU

    Kavgayı ise Küçük Sanayi Sitesi’nde görevli özel güvenlik görevlileri fark etti. Görevliler durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi içinde kanlar içinde yerde yatan 4 kişiyi buldu.

    Bursa’da Suriyeli iki grup birbirine girdi: 4 ağır yaralı #1

    KAFALARINA ALDIKLARI DARBELERLE AĞIR YARALANDILAR

    Kafalarından odunlarla ağır darbeler alan 4 Suriye uyruklu şahıs için olay yerine ambulanslar sevk edildi. Ağır yaralı 4 kişiden ikisi Orhangazi, diğer ikisi ise Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

    Bursa’da Suriyeli iki grup birbirine girdi: 4 ağır yaralı #2

    7 ZANLI YAKALANDI

    Olay sonrasında kaçan 7 Suriyeli, jandarma tarafından arazide kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 7 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bursa’da Suriyeli iki grup birbirine girdi: 4 ağır yaralı #3

    Bursa’da Suriyeli iki grup birbirine girdi: 4 ağır yaralı #4

    Bursa’da Suriyeli iki grup birbirine girdi: 4 ağır yaralı #5

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