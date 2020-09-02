7 kişilik Suriye uyruklu bir grup bir başka Suriyeli gruba taşlı sopalı saldırı düzenledi. Büyük odunların kullanıldığı kavgada 4 Suriyeli, başlarına aldıkları darbelerle ağır yaralandı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesi Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde çalıştıkları ileri sürülen 7 kişilik Suriye uyruklu şahıs ile Orhangazi’ye ilçe dışından geldikleri ileri sürülen 4 kişi arasında tartışma çıktı.

Saat 23.00 sıralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 7 kişilik grup, 4 kişilik gruba sopalarla saldırdı.

Bursa’da Suriyeli iki grup birbirine girdi: 4 ağır yaralı VİDEO

JANDARMA YARALILARI BULDU

Kavgayı ise Küçük Sanayi Sitesi’nde görevli özel güvenlik görevlileri fark etti. Görevliler durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi içinde kanlar içinde yerde yatan 4 kişiyi buldu.

KAFALARINA ALDIKLARI DARBELERLE AĞIR YARALANDILAR

Kafalarından odunlarla ağır darbeler alan 4 Suriye uyruklu şahıs için olay yerine ambulanslar sevk edildi. Ağır yaralı 4 kişiden ikisi Orhangazi, diğer ikisi ise Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

7 ZANLI YAKALANDI

Olay sonrasında kaçan 7 Suriyeli, jandarma tarafından arazide kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 7 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.