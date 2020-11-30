Suriyeli iki grup arasında kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa merkez Osmangazi İlçesi İntizam Mahallesi'nde Ahmad K. ile kız meselesi yüzünden husumetli olduğu Muammar G., ve Said J., konuşmak için parkta buluştu.

Buluşmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmad K., yanında bulundurduğu bıçak ile ikiliye saldırdı.

YARALAYIP KAÇTI

Muammar G ve Said’i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Ahmad K., olay yerinden kaçtı.

Bursa'da Suriyelilerin kız kavgasında 2 kişi bıçaklandı VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri ise kaçan Ahmad K’yı bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



