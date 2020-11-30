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    Bursa'da Suriyelilerin kız kavgasında 2 kişi bıçaklandı

    Suriyeli iki grup arasında kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 30.11.2020 - 10:29
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 10:52
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    Bursa'da Suriyelilerin kız kavgasında 2 kişi bıçaklandı

    Bursa merkez Osmangazi İlçesi İntizam Mahallesi'nde Ahmad K. ile kız meselesi yüzünden husumetli olduğu Muammar G., ve Said J., konuşmak için parkta buluştu.

    Buluşmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmad K., yanında bulundurduğu bıçak ile ikiliye saldırdı.

    YARALAYIP KAÇTI

    Muammar G ve Said’i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Ahmad K., olay yerinden kaçtı.

    Bursa'da Suriyelilerin kız kavgasında 2 kişi bıçaklandı VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri ise kaçan Ahmad K’yı bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Bursa da Suriyelilerin kız kavgasında 2 kişi bıçaklandı #1

    Bursa da Suriyelilerin kız kavgasında 2 kişi bıçaklandı #2

    Bursa da Suriyelilerin kız kavgasında 2 kişi bıçaklandı #3

    Bursa da Suriyelilerin kız kavgasında 2 kişi bıçaklandı #4

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