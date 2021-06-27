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    Bursa'da sürücü değiştirmeye çalışan kişi, cezadan kurtulamadı

    İnegöl ilçesinde polis ekipleri, durdurdukları araçtaki sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını görünce şaşırırken, aracın sürücüsü ceza yazılmaması için dil döktü.
    • İHA
    • 27.06.2021 - 07:32
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    Bursa'da sürücü değiştirmeye çalışan kişi, cezadan kurtulamadı

    İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde uygulama yaptılar. Ekipler, 35 ABL 198 plakalı aracı durdurdu.

    YER DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIRKEN FARK EDİLDİLER

    Durdurulan araca yaklaşan polis, sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını, sürücü koltuğu yanındaki koltukta bulunan 2 şahsın yer değiştirmeye çalıştıklarını gördü.

    Bursa da sürücü değiştirmeye çalışan kişi, cezadan kurtulamadı #1

    SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

    Sürücü koltuğu yanındaki koltukta sıkışan 2 şahıs da aynı kapıdan dışarı çıktı.
    Yapılan incelemede Ş.A.’nın (25) ehliyetsiz olduğu için yanındaki sürücü belgesi bulunan M.K.(53) ile yer değiştirmeye çalıştığı tespit edildi.

    Bursa da sürücü değiştirmeye çalışan kişi, cezadan kurtulamadı #2

    "40 BİN LİRA BORCUM VAR, CEZA YAZMAYIN"

    Sürücü Ş.A.’ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL cezai işlem uygulandı. Ceza uygulandığı sırada sürücü, "Aracı yeni aldım. 40 bin TL borcum var. Ceza yazmayın" demesi dikkat çekti.

    Bursa da sürücü değiştirmeye çalışan kişi, cezadan kurtulamadı #3

    Bursa da sürücü değiştirmeye çalışan kişi, cezadan kurtulamadı #4

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