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    Bursa'da sürücü ellerini dezenfekte ederken kaza yaptı

    İnegöl rampasında, seyir halindeki otomobile çarpan kadın sürücü yaklaşık 100 metre takla atıp sürüklendi. Kazada sürücü D.E ve annesi H.E yaralandı.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 08:06
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    Bursa'da sürücü ellerini dezenfekte ederken kaza yaptı

    Bursa-Ankara yolunda İnegöl rampasında gece saatlerinde meydana gelen kazada, D.E (28) ve annesi H.E (62), tatilden Bursa’ya dönmek yola çıktı.

    Anne kız mola verdikten sonra dönüş yoluna geçti. Bu sırada araç içinde D.E, iddiaya göre ellerini dezenfekte etmek istedi.

    El dezenfektanını sıkan D.E idaresindeki 59 FN 812 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Direksiyon kontrolünü kaybeden kadın sürücü seyir halinde olan 16 J 1164 plakalı araca çarptı.

    Bursa da sürücü ellerini dezenfekte ederken kaza yaptı #1

    ANNE VE KIZ YARALANDI

    Yaklaşık 100 metre sürüklenip takla atan otomobil,yol kenarındaki refüjlere çarparak durabildi. Kazada, otomobilde sıkışan anne ve kızı yaralandı.Diğer otomobil sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

    Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

    İlk müdahalesi yapılan anne kız, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızın durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Bursa'da sürücü ellerini dezenfekte ederken kaza yaptı VİDEO


    Bursa da sürücü ellerini dezenfekte ederken kaza yaptı #2

    Bursa da sürücü ellerini dezenfekte ederken kaza yaptı #3

    Bursa da sürücü ellerini dezenfekte ederken kaza yaptı #4

    Bursa da sürücü ellerini dezenfekte ederken kaza yaptı #5

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