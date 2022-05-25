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    Bursa'da sürücülerin sinyal verme kavgası kamerada

    Sinyal verme yüzünden sürücüler arasında çıkan kavga, diğer vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, olay anı kameraya yansıdı.
    • 25.05.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 10:04
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    Bursa'da sürücülerin sinyal verme kavgası kamerada

    Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde 2 sürücü arasında kavga yaşandı.

    İHA'nın haberine göre; seyir halinde olan sürücü arasında 'sinyal verme' meselesi yüzünden birbirlerine saldırmaya başladı.

    2 sürücü birbirlerine saldırdı

    Araçlarını yolun en sol şeridinde durduran sürücüler, kavgayı gören diğer sürücülerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.

    Yaşanan olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bursa'da sürücülerin sinyal verme kavgası kamerada

    Bursa da sürücülerin sinyal verme kavgası kamerada #1

    Bursa da sürücülerin sinyal verme kavgası kamerada #2


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