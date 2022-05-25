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- Bursa'da sürücülerin sinyal verme kavgası kamerada
Bursa'da sürücülerin sinyal verme kavgası kamerada
Sinyal verme yüzünden sürücüler arasında çıkan kavga, diğer vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, olay anı kameraya yansıdı.
- 25.05.2022 - 09:29
- Güncelleme : 25.05.2022 - 10:04
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde 2 sürücü arasında kavga yaşandı.
İHA'nın haberine göre; seyir halinde olan sürücü arasında 'sinyal verme' meselesi yüzünden birbirlerine saldırmaya başladı.
2 sürücü birbirlerine saldırdı
Araçlarını yolun en sol şeridinde durduran sürücüler, kavgayı gören diğer sürücülerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.
Yaşanan olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'da sürücülerin sinyal verme kavgası kamerada