Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi

İHA
Bursa'da korkunç kaza...
Osmangazi ilçesinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Sürücü hafif yaralandı
Yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken, tır sürücüsü hafif sıyrıklarla şans eseri kurtuldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemi alındı
Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi için yolu araç geçişine kapattı.
Trafik normal akışına geri döndü
Tırın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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