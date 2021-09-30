Bursa’da sürücüyü darbedip kaçtı, zincirleme kazaya neden oldu

Bursa’da sürücüyü darbedip kaçtı, zincirleme kazaya neden oldu

Aracıyla tırın önünde manevra yaparak durduran kişi, beyzbol sopasıyla sürücüye saldırdı. Tır sürücüsünü darbedip yaralayan şüpheli, aracına binerek kaçtı. O sırada 3 araç kazaya karıştı.

Ankara'dan Bursa istikametine giden Efraim Candan (45) yönetimindeki 42 AGF 194 plakalı tırın önünde manevra yaparak durduran bir kişi, Bursa-Ankara Karayolu İnegöl girişinde araçtan inerek Candan'a tehditler savurdu.

Tır sürücüsü Efraim Candan, aracın kapılarını kilitleyerek kendisini korumaya çalışsa da şüpheli aracından aldığı beyzbol sopasıyla önce tırın aynalarını ve camlarını kırdı, ardından Candan'ı darbetti.

Saldırıda başından yaralanan Candan kanlar içinde kalırken, şüpheli ise aracına binerek kaçtı.

ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

Olay sırasında, yol ortasında duran tıra çarpmamak için ani fren yapan 3 araç ise zincirleme kazaya karıştı.

Kaza nedeniyle ulaşım uzun bir süre durdu.

Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Efraim Candan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa'da durdurduğu TIR sürücüsünü beyzbol sopasıyla darbedip kaçtı VİDEO

POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alırken, kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.