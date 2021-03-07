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- Bursa'da tacizciyi dövüp polise teslim ettiler
Bursa'da tacizciyi dövüp polise teslim ettiler
- DHA
- 07.03.2021 - 15:02
- Güncelleme : 07.03.2021 - 15:12
Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi’ndeki Doktor Halil Bey Camii'nin gasilhane bölümünden sesler geldiğini duyan bir kişi durumdan şüphelendi.
Gelen sesleri dinleyen kişi, kız çocuğunun taciz edildiğini fark etti.
10 dakikalık uğraşla kapının açılmasının ardından içeriden 10 yaşındaki kız çocuğu ile 45 yaşındaki H.H.Ü isimli şüpheli çıktı.
KAÇMAYA ÇALIŞTI
Kaçmaya çalışan H.H.Ü., kendisini yakalayan kişilerce darbedildi. Çevredekiler durumu polise bildirirken, şüpheli kendi isteğiyle geldi demesi dikkat çekti.
Bursa'da tacizciyi dövüp polise teslim ettiler ViDEO
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
H.H.Ü., polis ekipleri gelene kadar alıkonuldu. H.H.Ü polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.Ü., çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.