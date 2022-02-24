Bursa'da tacizle suçlanan şoförün ölümüne ağırlaştırılmış müebbet istendi

Çocuk yaşlarda kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü otobüs şoförü Ahmet Budak'ı bıçaklayarak öldüren Mutlu Bozkurt hakkında istenen ceza belli oldu.

Bursa'da yaşayan Mutlu Bozkurt (34), 6 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü otobüs şoförü Ahmet Budak'ı tartışma sonucu bıçaklayarak öldürmüştü.

Mutlu Bozkurt, cinayetin ardından 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanmıştı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Mutlu Bozkurt'un, yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya sanık Mutlu Bozkurt, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ahmet Budak'ın yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"ÖLDÜRMEK İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE BEKLEDİM"

Mahkemede savunma yapan Mutlu Bozkurt, 6 yaşındayken dedesiyle evlerine gittiği Ahmet Budak tarafından cinsel tacize uğradığını, sonrasında psikolojik tedavi gördüğünü söyleyerek, "Olaydan 3-4 ay önce araştırarak bana çocukken taciz edenin Ahmet Budak olduğunu öğrendim. Olay günü kendisini öldürmek maksadıyla evinin önünde bekledim. Budak'ı bıçakla yaraladıktan sonra polis gelene kadar başında bekledim." diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Duruşmada savcı, sanığın, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.