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    Bursa'da takla atan araç alev aldı: 1 yaralı

    Bursa'da aracın kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla taklalar attı. Olay sonrası araç alev alırken sürücü son anda kurtarıldı.
    • 12.07.2022 - 05:50
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    Bursa'da takla atan araç alev aldı: 1 yaralı

    Bursa'da saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda, Furkan K. (27) idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Otomobil taklalar attı, alev aldı

    Otomobil kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak kaldırım üzerindeki reklam panosuna çarparak zor durabildi. Kazayı gören vatandaşlar sürücü Furkan K.'nın yardımına koşarak alev alan otomobilden çıkararak son anda kurtardı.

    Bursa da takla atan araç alev aldı: 1 yaralı #1

    Kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

    Yol kaza nedeniyle trafiğe kısmen kapanırken temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

    Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bursa da takla atan araç alev aldı: 1 yaralı #2

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