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    Bursa'da takla atan otomobil reflüjde ters döndü

    İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak ters dönen araçta, genç şoför ve yanında bulunan yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 17:51
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    Bursa'da takla atan otomobil reflüjde ters döndü

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyreden Eyüp Eren (21) kontrolündeki 35 APS 175 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

    Takla atarak reflüjde ters dönen otomobilin içinde bulunan Eyüp Eren ve Samet Türer (20) yaralandı.

    YARALILARIN DURUMU İYİ

    İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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