- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da takla atan otomobil reflüjde ters döndü
Bursa'da takla atan otomobil reflüjde ters döndü
İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak ters dönen araçta, genç şoför ve yanında bulunan yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 01.02.2022 - 17:34
- Güncelleme : 01.02.2022 - 17:51
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyreden Eyüp Eren (21) kontrolündeki 35 APS 175 plakalı otomobil kontrolden çıktı.
Takla atarak reflüjde ters dönen otomobilin içinde bulunan Eyüp Eren ve Samet Türer (20) yaralandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.